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Гурьянов — о буллите Прайсу: ни о чём не думал. Выдохся и ничего не соображал

Гурьянов — о буллите Прайсу: ни о чём не думал. Выдохся и ничего не соображал
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (4:1) прокомментировал буллит, исполненный в ворота самого высокооплачиваемого голкипера лиги Кэри Прайса.

«Если честно, я ни о чём не думал. Это было после длинной смены, так что я выдохся и ничего не соображал. Просто поехал и отправил шайбу между щитков. И забил», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Форвард «Далласа» был признан первой звездой матча. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу. В конце второго периода 22-летний россиянин реализовал буллит, а в середине третьего — забил в большинстве.

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