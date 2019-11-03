Бобровский сравнялся с Брызгаловым на 3-м месте по шат-аутам в НХЛ среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» — 4:0.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 22 броска в матче. Россиянин сделал 34-й шат-аут за карьеру в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Ильёй Брызгаловым, и теперь вратари делят третье место в истории лиги среди россиян. Второе место занимает Николай Хабибулин (46 шат-аутов). Рекордсмен — Евгений Набоков (59).
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте встречи, отличился Бретт Коннолли. «Пантеры» смогли укрепить преимущество ещё до перерыва: на 17-й минуте после комбинации, в которой поучаствовали Кейт Яндл и Джонатан Юбердо, шайбу забросил Александр Барков.
В первой половине второго периода Барков и Юбердо поменялись ролями: теперь уже первый выступил в роли ассистента, а второй довёл счёт до разгромного. А уже в середине третьего периода Юбердо забросил свою вторую шайбу и четвёртую — команды. В этой голевой комбинации участвовали Кейт Яндл и Аарон Экблад.
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