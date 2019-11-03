Барков: счастлив за Бобровского. Он играет нереально в этом сезоне

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:0) заявил, что российский вратарь Сергей Бобровский проводит нереальный сезон.

«Очень счастлив за него. Он играет нереально в этом сезоне и наконец оформил шат-аут. Теперь он получит большую уверенность от этого. Сейчас вся команда представляет собой уверенную в себе группу людей. Будем продолжать усердно работать и трудиться на льду», — цитирует Баркова пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 22 броска в матче. Россиянин сделал 34-й шат-аут за карьеру в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Ильёй Брызгаловым, и теперь вратари делят третье место в истории лиги среди россиян. Второе место занимает Николай Хабибулин (46 шат-аутов). Рекордсмен — Евгений Набоков (59).