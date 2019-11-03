Тренерский штаб «Трактора» претерпит изменения после отставки Скудры

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший заявил, что тренерский штаб челябинского клуба претерпит изменения, а контракт специалиста рассчитан до конца сезона.

«Изменения в тренерском штабе будут. Сейчас занимаюсь вопросом его формирования. Контракт рассчитан до конца сезона. Для того чтобы решать какие-то задачи, нужно попасть в плей-офф. Будем готовиться на каждый матч, потому что достаточно игр сыграно и положение не самое лучшее. Надо на каждый матч настраиваться и играть на победу.

Смотрел матчи многих команд в этом сезоне, конкретно на «Тракторе» не концентрировался. Примерное представление имею, знаю, что в команде сейчас много травмированных. Команда была неплохо укомплектована летом, есть ряд известных игроков, думаю, мне легко будет разобраться на месте и посмотреть конкретно по тактике и другим вопросам. Полечу в Челябинск через несколько дней и там уже буду работать», — цитирует Юрзинова-младшего ТАСС.

Юрзинов-мл.: над предложением не раздумывал, еду в «Трактор» с огромным желанием