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«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Бурмистров сыграет с Умарком и Хартикайненом

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Бурмистров сыграет с Умарком и Хартикайненом
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 14:30 мск.

В первом звене хозяев Александр Бурмистров сыграет с Линусом Умарком и Теэму Хартикайненом.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;
Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;
Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;
Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.

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