«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Бурмистров сыграет с Умарком и Хартикайненом

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 14:30 мск.

В первом звене хозяев Александр Бурмистров сыграет с Линусом Умарком и Теэму Хартикайненом.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.

«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;

Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;

Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;

Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.