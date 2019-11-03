Плющев: «Трактор» хорошо укомплектован, теперь дело за новым тренерским штабом

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал перестановки в тренерском штабе «Трактора». В должности главного тренера челябинского клуба Петериса Скудру сменил Владимир Юрзинов-младший.
«У каждой команды своё лицо, характер и менталитет. «Трактор» всегда был играющей командой, с хорошей комбинационной игрой и отличной школой. Естественно, болельщикам не нравилась та игра, которую уральцы показывали при Петерисе Скудре. Не добавлял оптимизма и недобор очков. Посмотрим, как себя проявит в Челябинске новый главный тренер Владимир Юрзинов – младший.
«Трактор» — это команда с огромной историей и культурой. Уральцы многое дали советскому и российскому хоккею. Здесь вам и игроки для национальных сборных, и хоккеисты, выступавшие в различных клубах. Причём топ-клубах, таких как ЦСКА, московское «Динамо» или «Спартак». Многие челябинцы зарекомендовали себя в НХЛ. Что не имя, то талант.
Так что изменения, сделанные руководством «Трактора», логичны и объяснимы. Команда должна входить в элиту нашего хоккея. Задачи поставлены, выход в плей-офф здесь вообще не обсуждается. Хотел бы отметить, что уральский клуб хорошо укомплектован. Удалось вернуть часть своих воспитанников, есть как опытные, так и молодые хоккеисты в составе. Так что теперь дело за новым тренерским штабом», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 3 ноября 2019
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