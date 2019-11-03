Хоккейный клуб «Трактор» учредил переходящий кубок для матчей любителей, информирует пресс-служба челябинского клуба.

Сразу после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Автомобилистом» (3:5) уральское дерби продолжили их болельщики. Основное время завершилось вничью, победителя выявила серия буллитов. Болельщики «Автомобилиста» сумели одержать победу со счётом 8:6 и забрать кубок в Екатеринбург.

В этом году хоккейный клуб «Трактор» учредил переходящий кубок болельщиков, который достаётся сильнейшей команде в уральском дерби. Каждый год соперники будут проводить по два матча: в Челябинске и ответный в Екатеринбурге.

Первый матч противостояния прошёл ещё в 2011 году в ледовом дворце спорта «Уральская молния», в этом сезоне команды сошлись уже во второй раз – первый матч был в Екатеринбурге.