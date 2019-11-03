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«Металлург» — «Сибирь»: стали известны составы команд на повторный матч

«Металлург» — «Сибирь»: стали известны составы команд на повторный матч
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и «Сибирь» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды уже встречались ровно неделю назад — новосибирский клуб одержал победу со счётом 3:2 ОТ.

«Металлург» Мг:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин— Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Коробкин — Любимов — Тимкин, Рожков.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Тимашов — Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;
Пиганович, Первушин — Торченюк — Яковлев.

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