«Металлург» — «Сибирь»: стали известны составы команд на повторный матч

«Металлург» и «Сибирь» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды уже встречались ровно неделю назад — новосибирский клуб одержал победу со счётом 3:2 ОТ.

«Металлург» Мг:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин— Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Бирюков, Коробкин — Любимов — Тимкин, Рожков.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Тимашов — Хабаров, Пельтола — Чесалин — Романцев;

Пиганович, Первушин — Торченюк — Яковлев.