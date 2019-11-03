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КХЛ оштрафовала форварда СКА Каблукова за удар головой

КХЛ оштрафовала форварда СКА Каблукова за удар головой
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига наложила штраф на форварда «Нефтехимика» Марата Хайруллина и нападающего СКА Илью Каблукова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Марата Хайруллина по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Подсечка), подвергнуть денежному штрафу.

Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Илью Каблукова по п. 1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар головой), подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Посмотреть эпизод с Хайруллиным можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть эпизод с Каблуковым можно на официальном сайте лиги.

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