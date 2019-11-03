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«Авангард» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
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«Салават» — «Динамо» Мн: Евенко уложил Жаркова серией ударов и получил «5+20»

«Салават» — «Динамо» Мн: Евенко уложил Жаркова серией ударов и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода защитник «зубров» Олег Евенко вступил в кулачный бой с нападающим уфимского клуба Владимиром Жарковым. Хоккеист белорусского клуба получил дисциплинарный штраф до конца матча, поскольку судьи признали его зачинщиком драки. Нападающий хозяев оказался на льду, при этом он лишь отбивался от ударов соперника.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;
Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;
Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;
Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.

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