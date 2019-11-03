«Сочи» — «Куньлунь»: экс-форвард «Вашингтона» Смит-Пелли дебютирует в КХЛ

«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на юге России. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.
В составе гостей заявлен нападающий Деванте Смит-Пелли, который дебютирует в КХЛ. До переезда в Китай он выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;
Воробьёв — Ю. Александров, Лугин — Калетник — Алтыбармакян;
Назаревич, Мосалёв — Архипов — Томилин.
«Куньлунь»:
Грубец (Смит);
Спроул — Мёрфи, Вольски — Миллер — Смит-Пелли;
Осипов — Шустр, Кейн — Брюле — Фу;
Райнхарт — Бартли, Вонг — Кракнелл — Локхарт;
Дефацио — Верек — Палола.
- 3 ноября 2019
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