«Сочи» — «Куньлунь»: экс-форвард «Вашингтона» Смит-Пелли дебютирует в КХЛ

«Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на юге России. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.



В составе гостей заявлен нападающий Деванте Смит-Пелли, который дебютирует в КХЛ. До переезда в Китай он выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».



ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Дугин — Шмелёв;

Воробьёв — Ю. Александров, Лугин — Калетник — Алтыбармакян;

Назаревич, Мосалёв — Архипов — Томилин.



«Куньлунь»:



Грубец (Смит);

Спроул — Мёрфи, Вольски — Миллер — Смит-Пелли;

Осипов — Шустр, Кейн — Брюле — Фу;

Райнхарт — Бартли, Вонг — Кракнелл — Локхарт;

Дефацио — Верек — Палола.