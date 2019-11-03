СКА — «Динамо» Р: объявлены составы команд

СКА и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.
Вчера, 2 ноября, СКА уступил на своей площадке «Локомотиву» со счётом 1:2.
СКА:
Мельничук (Хелльберг);
Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Галенюк — Земчёнок, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Дыбленко, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников, Марченко, Якупов — Коскиранта — Кетов.
«Динамо» (Рига):
Салак (Третьяк);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Берглунд — Сотниекс, Гегерис — Берзиньш — Эштон;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Джериньш — Липсбергс;
Балинскис, Трасташенков, Маренис — Батня — Гиллис.
- 3 ноября 2019
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