СКА — «Динамо» Р: объявлены составы команд

СКА и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск.

Вчера, 2 ноября, СКА уступил на своей площадке «Локомотиву» со счётом 1:2.

СКА:



Мельничук (Хелльберг);

Белов — Зуб, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Галенюк — Земчёнок, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Дыбленко, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников, Марченко, Якупов — Коскиранта — Кетов.



«Динамо» (Рига):



Салак (Третьяк);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Берглунд — Сотниекс, Гегерис — Берзиньш — Эштон;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Джериньш — Липсбергс;

Балинскис, Трасташенков, Маренис — Батня — Гиллис.