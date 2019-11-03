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«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», забросив девять шайб

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», забросив девять шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу башкирского клуба. Минчане продлили серию поражений до 11 матчей.

Исход противостояния был решён ещё в ходе первого периода, когда в ворота минчан влетели четыре шайбы. Точные броски на свой счёт записали Никита Сошников, Александр Кадейкин, Владимир Жарков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде Линус Умарк и Теэму Хартикайнен упрочили преимущество хозяев — в обоих случаях уфимцам удалось реализовать большинство. На 36-й минуте «зубры» отыграли один гол стараниями Владислава Ерёменко, отличившегося в формате «5 на 4». После этого хозяева ответили голами Дмитрия Кугрышева, Сошникова и Кадейкина.

12 ноября «Салават Юлаев» проведёт выездной матч с рижским «Динамо», а минчане в этот же день встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
9 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Сошников (Маннинен) – 12:00' (5x5)   2:0 Кадейкин (Жарков, Кугрышев) – 12:22' (5x5)   3:0 Жарков (Кугрышев, Кадейкин) – 15:45' (5x5)   4:0 Арзамасцев (Сошников, Маннинен) – 18:18' (5x5)   5:0 Умарк (Маннинен) – 21:24' (5x4)   6:0 Хартикайнен (Умарк) – 27:42' (5x4)   6:1 Ерёменко (Степанов, Спунер) – 35:55' (5x4)   7:1 Кугрышев – 36:39' (5x5)   8:1 Сошников (Умарк, Ларсен) – 46:48' (5x4)   9:1 Кадейкин (Панин, Кугрышев) – 50:30' (5x5)
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