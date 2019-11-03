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Минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд и повторило клубный антирекорд

Минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд и повторило клубный антирекорд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу башкирского клуба.

Поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта 11-м подряд. Минчане повторили клубный антирекорд, установленный в прошлом сезоне.

Исход противостояния был решён ещё в первом периоде, когда в ворота минчан влетели четыре шайбы. Точные броски на свой счёт записали Никита Сошников, Александр Кадейкин, Владимир Жарков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде Линус Умарк и Теэму Хартикайнен упрочили преимущество хозяев — в обоих случаях уфимцам удалось реализовать большинство. На 36-й минуте «зубры» отыграли один гол стараниями Владислава Ерёменко, отличившегося в формате «5 на 4». После этого хозяева ответили голами Дмитрия Кугрышева, Сошникова и Кадейкина.

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