Сошников вышел на первое место в списке снайперов КХЛ, обойдя Капризова

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников вышел на первое место в списке снайперов КХЛ.
Таблица снайперов КХЛ сезона-2019/20
Форвард уфимской команды записал на свой счёт два результативных броска в домашнем матче регулярного чемпионата с минским «Динамо» (9:1). Теперь в активе 26-летнего хоккеиста 14 заброшенных шайб, он обошёл на один гол нападающего ЦСКА Кирилла Капризова. Сошников провёл 25-й матч в нынешнем сезоне, у игрока «армейцев» на четыре матча меньше.
В первую пятёрку также входят нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс и форвард СКА Йори Лехтеря, забросившие по 10 шайб, а также нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен, на счету которого девять голов. У Лехтеря есть шанс улучшить свои позиции, поскольку сегодня, 3 ноября, СКА проводит домашний матч с рижским «Динамо».
- 3 ноября 2019
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