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Пять игроков «Салавата» набрали больше двух очков в матче с минским «Динамо»

Пять игроков «Салавата» набрали больше двух очков в матче с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу башкирского клуба.

Сразу пяти хоккеистам «Салавата» удалось набрать больше двух очков. Нападающий Дмитрий Кугрышев забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, форвард Сакари Маннинен отметился тремя голевыми передачами, нападающий Линус Умарк набрал 3 (1+2) очка. Форвард Александр Кадейкин забил два гола и отдал одну результативную передачу, а нападающий Никита Сошников набрал 3 (2+1) очка.

12 ноября «Салават Юлаев» проведёт выездной матч с рижским «Динамо», а минчане в этот же день встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».

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