Заварухин: «Металлург» грамотно сыграл в обороне, «Сибирь» часто бегала по углам

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (1:4).
«Мы, наверное, мало сегодня сделали для победы. Прежде всего не хватило голов. Были шансы в большинстве забить гол, впятером играли против троих, против четверых, но не смогли. Будем над этим работать. У меня претензий к ребятам нет, у нас была довольно тяжёлая серия, с хорошими командами встречались, с лидерами российского хоккея. Мало сегодня сделали для победы.
Любую серию прерывать тяжело, что победную, что не победную. Но команда до этого звенела, здорово работала, была в хорошем физическом состоянии. Вот сегодня чего-то не хватило. Может быть, эмоций — довольно много отдали в игре с «Автомобилистом», с Магнитогорском, опять же, играли, с ЦСКА. Может быть, из-за этого не хватило эмоций и правильных действий. Вратарь здорово сыграл, хотя там прямые броски не забивались. Грамотная игра «Металлурга» в обороне, по углам мы довольно часто бегали, не было угрозы», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Металлурга».
- 3 ноября 2019
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