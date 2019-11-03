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Н. Кулёмин: хотелось бы забивать не только «Сибири»

Н. Кулёмин: хотелось бы забивать не только «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).

«Встреча была для нас важная, перед перерывом хотелось закончить на хорошей ноте, чтобы в хорошем настроении уйти на паузу. Прошлый матч с «Сибирью» неплохо играли, но допустили ошибки и проиграли в овертайме. Дома, конечно, хотелось сыграть лучше. Знали, что они будут играть активно, команда быстрая. Мы хорошо действовали в обороне и не дали сопернику много шансов.

Хотелось бы не только «Сибири» забивать. Пока не так часто удаётся реализовывать моменты, но думаю, что буду забивать больше», — приводит слова Кулёмина официальный сайт «Магнитки».

В этой встрече 31-летний форвард забросил четвёртую шайбу в сезоне и вторую в ворота «Сибири».

Н. Кулёмин: «Металлург» исправляет ошибки и прогрессирует во всех аспектах
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