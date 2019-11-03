СКА одержал третью победу в четырёх матчах, одолев рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу питерского клуба. Хозяева одержали третью победу в последних четырёх матчах.



«Армейцы» открыли счёт на 5-й минуте стараниями Антона Бурдасова, а в начале второго периода Александр Барабанов укрепил преимущество хозяев. Рижане нашли достойный ответ и сумели забросить три шайбы до сирены об окончании второй двадцатиминутки. Дубль оформил Брэндон Макмиллан, ещё одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство. Судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне СКА.



13 ноября «армейцы» проведут выездной матч с «Амуром», а рижская команда 12-го числа примет на своей площадке «Салават Юлаев».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.