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«Динамо» уступило «Авангарду» в Балашихе и прервало серию из пяти побед

«Динамо» уступило «Авангарду» в Балашихе и прервало серию из пяти побед
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Боба Хартли.

Гости вышли вперёд на 5-й минуте после того, как Юусо Хиетанен реализовал численный перевес. Омичам потребовалось чуть больше минуты, чтобы сравнять счёт стараниями Кирилла Семёнова. Во втором периоде Тейлор Бек вывел «ястребов» вперёд, реализовав большинство. В третьем игровом отрезке Свен Андригетто укрепил преимущество хозяев, на что московский клуб ответил голами Хиетанена и Яшкина в меньшинстве. На 57-й минуте Бек поставил точку в матче, оформив дубль.

«Динамо» прервало серию из пяти побед, «Авангард» одержал вторую победу подряд. 12 ноября бело-голубые встретятся в Москве с «Нефтехимиком», а омский клуб в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Шипачёв, Яшкин) – 04:29' (5x4)   1:1 Семёнов – 05:44' (5x5)   2:1 Бек (Войнов, Шумаков) – 22:51' (5x4)   3:1 Андригетто (Франсон, Широков) – 41:10' (5x5)   3:2 Хиетанен (Тарасов, Чайковски) – 47:25' (5x5)   3:3 Яшкин – 48:56' (4x5)   4:3 Бек (Войнов) – 56:24' (4x4)
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