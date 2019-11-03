«Динамо» уступило «Авангарду» в Балашихе и прервало серию из пяти побед

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Боба Хартли.



Гости вышли вперёд на 5-й минуте после того, как Юусо Хиетанен реализовал численный перевес. Омичам потребовалось чуть больше минуты, чтобы сравнять счёт стараниями Кирилла Семёнова. Во втором периоде Тейлор Бек вывел «ястребов» вперёд, реализовав большинство. В третьем игровом отрезке Свен Андригетто укрепил преимущество хозяев, на что московский клуб ответил голами Хиетанена и Яшкина в меньшинстве. На 57-й минуте Бек поставил точку в матче, оформив дубль.



«Динамо» прервало серию из пяти побед, «Авангард» одержал вторую победу подряд. 12 ноября бело-голубые встретятся в Москве с «Нефтехимиком», а омский клуб в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.