«Рейнджерс» проявляют интерес к Пульюярви
Нападающий финского клуба «Кярпят» Ессе Пульюярви попал в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом информирует Sportsnet.
Финский форвард заключил контракт с «Кярпят» на один сезон. Соглашение включает в себя пункт о возможном возвращении в НХЛ в случае предложения до 1 декабря. Права на форварда в североамериканской лиге принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». Если Пульюярви не пробьётся в НХЛ до 1 декабря, то пропустит остаток регулярного чемпионата.
В минувшем сезоне Пульюярви также выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафного времени.
Агент Пульюярви: игрок такого уровня может получить 30 предложений за час
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