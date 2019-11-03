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Бек: «Авангард» тщательно изучил «Динамо» и знал, чего ждать от соперника

Бек: «Авангард» тщательно изучил «Динамо» и знал, чего ждать от соперника
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после домашнего матча с московским «Динамо» (4:3).

«Конечно, я, как и вся команда, доволен победой. Но есть моменты, которые нужно исправлять. Нельзя было доводить дело до счёта 3:2 в то время, когда мы вели 3:1. Думаю, что матч понравился болельщикам. Обе команды хотели выиграть. Мы недавно играли с «Динамо», поэтому знали, чего ожидать от соперника, тщательно его изучали.

Сегодня «Авангард» показал хорошую скорость и физическую готовность. Хорошую работу проделали наши опытные игроки, своему дублю я тоже рад. Матчем ранее я забил «Амуру», теперь — «Динамо», а до этого долго не получалось отличиться. Так что всё здорово», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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