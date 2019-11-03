Бек: «Авангард» тщательно изучил «Динамо» и знал, чего ждать от соперника
Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после домашнего матча с московским «Динамо» (4:3).
«Конечно, я, как и вся команда, доволен победой. Но есть моменты, которые нужно исправлять. Нельзя было доводить дело до счёта 3:2 в то время, когда мы вели 3:1. Думаю, что матч понравился болельщикам. Обе команды хотели выиграть. Мы недавно играли с «Динамо», поэтому знали, чего ожидать от соперника, тщательно его изучали.
Сегодня «Авангард» показал хорошую скорость и физическую готовность. Хорошую работу проделали наши опытные игроки, своему дублю я тоже рад. Матчем ранее я забил «Амуру», теперь — «Динамо», а до этого долго не получалось отличиться. Так что всё здорово», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 3 ноября 2019
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:49
-
19:48
-
19:15
-
18:59
-
18:25
-
18:18
-
18:04
-
17:45
-
17:33
-
17:16
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:37
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
15:47
-
15:45
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:35
-
14:10
Партнерский контент