Хартли: в третьем периоде «Авангард» сделал два подарка «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3).



«Мы можем говорить о матче в целом, но даже одного третьего периода хватит, чтобы поднять несколько тем. В третьем периоде мы сделали два подарка сопернику. Но затем сумели вернуться, так как хотели уйти на перерыв в хорошем настроением. Здорово, что команде удалось одержать победу, хотя мы видели её немного другой.

На время паузы у нас есть расписание, которому мы будем следовать. Ребята получат несколько выходных, которые они заслужили. Мне нравятся, как ребята сражаются. После перерыва они выйдут отдохнувшими», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.