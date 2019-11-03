Хартли: в третьем периоде «Авангард» сделал два подарка «Динамо»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3).
«Мы можем говорить о матче в целом, но даже одного третьего периода хватит, чтобы поднять несколько тем. В третьем периоде мы сделали два подарка сопернику. Но затем сумели вернуться, так как хотели уйти на перерыв в хорошем настроением. Здорово, что команде удалось одержать победу, хотя мы видели её немного другой.
На время паузы у нас есть расписание, которому мы будем следовать. Ребята получат несколько выходных, которые они заслужили. Мне нравятся, как ребята сражаются. После перерыва они выйдут отдохнувшими», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 3 ноября 2019
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