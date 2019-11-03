Вратарь СКА Мельничук не доиграл матч с рижским «Динамо» из-за травмы

Голкипер СКА Алексей Мельничук не сумел доиграть матч с рижским «Динамо» (4:3 Б). Вратарь был заменён в концовке третьего периода. После встречи наставник питерского клуба Алексей Кудашов сообщил, что хоккеист получил повреждение.



«У Мельничука повреждение. Пока точно не знаю, растяжение это или нет, он на медобследовании, дальше будем смотреть. Пока неясно по серьёзности повреждения», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Армейцы» открыли счёт на 5-й минуте стараниями Антона Бурдасова, а в начале второго периода Александр Барабанов укрепил преимущество хозяев. Рижане нашли достойный ответ и сумели забросить три шайбы до сирены об окончании второй двадцатиминутки. Дубль оформил Брэндон Макмиллан, ещё одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство. Судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне СКА.