Анкипанс: Дарзиньш получил травму и не играл весь третий период

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги выездного матча со СКА (3:4 Б).



«Мы тоже очень хотели победить. Довольны тем, что отыгрались с 0:2, прибавили в движении, забили три хороших гола. К сожалению, наш лучший игрок матча — Дарзиньш — получил травму и не играл весь третий период. Мы его одели на буллиты, но в овертайме он не успел переодеться. Может быть, вырвали бы два очка, но не повезло.



Я в прошлый раз критиковал наших лидеров, но сегодня они показали очень хорошую игру, вытащили матч.



Салак — хоккеист с именем, мастер. То, что он не прошёл предсезонку, оставляет отпечаток. Но он играет здорово, он лидер и командный игрок, играет хорошо.



У нас есть хорошее поколение молодых хоккеистов, которые играют за рубежом. Это проблема, что они уезжают и выбирают такой путь развития. В КХЛ тоже играют латвийцы — Индрашис, Даугавиньш, Карсумс, мы бы хотели их видеть у нас, но… Мы понимаем эту проблему, но смотрим позитивно, у нас развиваются молодые хоккеисты, Гегерис и Берзиньш 1999 года рождения, они получают много игрового времени, это большой плюс для «Динамо» и для сборной», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

