Нападающий «Питтсбурга» Хёрнквист выбыл из строя на длительный срок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист помещён в список травмированных, информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что шведский форвард выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.

В этом сезоне Патрик принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Опытный форвард отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. 32-летний нападающий в среднем за матч проводил на льду 15 минут 50 секунд.

Статистика Патрика Хёрнквиста в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20,

Патрик выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В составе «Пингвинз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2016, 2017). В составе национальной команды Хёрнквист выиграл чемпионат мира 2018 года.