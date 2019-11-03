Нападающий «Питтсбурга» Хёрнквист выбыл из строя на длительный срок
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист помещён в список травмированных, информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что шведский форвард выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
В этом сезоне Патрик принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Опытный форвард отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. 32-летний нападающий в среднем за матч проводил на льду 15 минут 50 секунд.
Статистика Патрика Хёрнквиста в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20,
Патрик выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В составе «Пингвинз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2016, 2017). В составе национальной команды Хёрнквист выиграл чемпионат мира 2018 года.
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