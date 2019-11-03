Тимкин — о первом голе в сезоне: начал загоняться, что долго не забиваю
Нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).
«Непростая игра. Хороший соперник, быстрая команда. Мы молодцы – вытерпели, дожали и заслуженно победили. Игра в Новосибирске была такой же напряжённой, но там мы немного недотерпели. А сегодня все было как надо. Считаю, в этом и есть главное отличие.
Первый гол в сезоне? Долго уже не забивал. Самому приятно. А то начал немного загоняться, что долго не забиваю. Сейчас будет проще, груз с плеч спадет. Планы на паузу? Надо восстановить силы, мы много их потратили на первом отрезке чемпионата – игры шли через день. Отдохнём, восстановимся, подкорректируем кое-какие моменты. И – снова в бой!» — цитирует Тимкина пресс-служба КХЛ.
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- 3 ноября 2019
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