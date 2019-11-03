Куинн — об отправлении Лундквиста в запас: не в нём дело, просто Георгиев хорош

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал тот факт, что российский голкипер Александр Георгиев будет стартовым вратарём «синерубашечников» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз».
«Георгиев играет очень хорошо. Мы с Хэнком говорили сегодня на эту тему. Дело не в том, что Хэнки играет плохо. Он тоже был хорош, просто мы немного верим в приметы. Георгиев сумел извлечь большую пользу от хорошей работы полевых игроков под воротами», — приводит слова Куинна клубный журналист Колин Стефенсон.
Георгиев последовательно одержал победы в матчах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1) и «Нэшвилл Предаторз» (2:1). Матч с «сенаторами» станет третьим кряду для Александра. При этом Куинн отдельно отметил, что вне зависимости от исхода матча Лундквист вернётся в ворота «Рейнджерс» в матче с «Детройт Ред Уингз» и в свою очередь получит серию встреч.
- 3 ноября 2019
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