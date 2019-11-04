НХЛ дисквалифицировала Лучича за удар кулаком в лицо игрока «Коламбуса»

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Калгари Флэймз» Милана Лучича на два матча.

Нападающий «Калгари» вновь отметился грубой игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0). В одном из эпизодов матча Лучич ударил кулаком в лицо игрока «Коламбуса» Коула Шервуда. Шервуд, пытаясь сыграть на добивании, попал клюшкой по щиткам голкиперу «Калгари» Давиду Риттиху, после чего Лучич решил разобраться с форвардом «Блю Джекетс». По итогам эпизода Шервуд заработал малый штраф, в свою очередь Милан был наказан двойным малым штрафом.

Матч проходил на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Отличились Шон Монахан, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук.