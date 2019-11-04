«Калгари» забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» после ошибки Орлова

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашней арене принимает «Калгари». На данный момент завершился первый период, счёт ничейный — 2:2.

Гости смогли открыть счёт в матче на шестой минуте, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Орлова. Шайбу с передачи Мэттью Ткачука забросил Эндрю Манджапане.

Видео доступно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Хозяевам удалось выйти вперёд благодаря дублю Якуба Врана. Сперва он забросил шайбу на 12-й минуте встречи, а после — на 16-й. В обоих случаях в комбинации поучаствовал Евгений Кузнецов. Элиас Линдхольм сравнял счёт на 20-й минуте.

Все четыре шайбы в игре были заброшены в равных составах.

Александр Овечкин на текущий момент не отметился результативными действиями.