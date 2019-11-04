«Калгари» забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» после ошибки Орлова
В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашней арене принимает «Калгари». На данный момент завершился первый период, счёт ничейный — 2:2.
Гости смогли открыть счёт в матче на шестой минуте, воспользовавшись ошибкой Дмитрия Орлова. Шайбу с передачи Мэттью Ткачука забросил Эндрю Манджапане.
Видео доступно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Хозяевам удалось выйти вперёд благодаря дублю Якуба Врана. Сперва он забросил шайбу на 12-й минуте встречи, а после — на 16-й. В обоих случаях в комбинации поучаствовал Евгений Кузнецов. Элиас Линдхольм сравнял счёт на 20-й минуте.
Все четыре шайбы в игре были заброшены в равных составах.
Александр Овечкин на текущий момент не отметился результативными действиями.
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