Форвард «Вашингтона» Врана оформил хет-трик. Ему трижды ассистировал Кузнецов

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» вперёд вышла команда хозяев. Завершился второй период, счёт — 3:2.
Хет-трик в поединке оформил нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. Все три раза голевые передачи ему выдавал россиянин Евгений Кузнецов.
Видео первого, второго и третьего голов Враны доступно в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Счёт в матче на шестой минуте открыла команда гостей. Воспользовавшись ошибкой Дмитрия Орлова, шайбу с передачи Мэттью Ткачука забросил Эндрю Манджапане.
При счёте 2:1 в пользу «Вашингтона», «Калгари» смог выровнять положение. Элиас Линдхольм забросил шайбу за две секунды до завершения первого периода.
Александр Овечкин на текущий момент не отметился результативными действиями.
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