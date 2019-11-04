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Форвард «Вашингтона» Врана оформил хет-трик. Ему трижды ассистировал Кузнецов

Форвард «Вашингтона» Врана оформил хет-трик. Ему трижды ассистировал Кузнецов
Хоккей / НХЛ 0

В матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» вперёд вышла команда хозяев. Завершился второй период, счёт — 3:2.

Хет-трик в поединке оформил нападающий «Вашингтона» Якуб Врана. Все три раза голевые передачи ему выдавал россиянин Евгений Кузнецов.

Видео первого, второго и третьего голов Враны доступно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Счёт в матче на шестой минуте открыла команда гостей. Воспользовавшись ошибкой Дмитрия Орлова, шайбу с передачи Мэттью Ткачука забросил Эндрю Манджапане.

При счёте 2:1 в пользу «Вашингтона», «Калгари» смог выровнять положение. Элиас Линдхольм забросил шайбу за две секунды до завершения первого периода.

Александр Овечкин на текущий момент не отметился результативными действиями.

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