Овечкин не сумел реализовать выход один на один в матче с «Калгари». Видео
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог реализовать выход один на один в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Вашингтона». В составе хозяев хет-трик оформил Якуб Врана и еще один гол забил Ларс Эллер. Тремя голевыми передачами отметился Евгений Кузнецов.
Видео с моментом Овечкина можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet 960.
Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Калгари» стал 1100-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина. Российский форвард стал первым в истории «Кэпиталз» игроком, кому покорился этот рубеж.
Овечкин – 1-й в истории «Вашингтона» игрок, проведший 1100 матчей за клуб
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