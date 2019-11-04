Овечкин не сумел реализовать выход один на один в матче с «Калгари». Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог реализовать выход один на один в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Вашингтона». В составе хозяев хет-трик оформил Якуб Врана и еще один гол забил Ларс Эллер. Тремя голевыми передачами отметился Евгений Кузнецов.

Видео с моментом Овечкина можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet 960.

Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Калгари» стал 1100-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина. Российский форвард стал первым в истории «Кэпиталз» игроком, кому покорился этот рубеж.