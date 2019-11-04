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«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа

«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Адам Боквист, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн. За «Анахайм» забивали Сэм Стил и Ник Ритчи. Нападающий хозяев Райан Гецлаф провёл 1000-ю игру в НХЛ. В матче с «Чикаго» он отметился результативной передачей.

Запись можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Таким образом, «Анахайм» потерпел первое поражение за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь одержал первую победу за последние три встречи.

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Чикаго» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Боквист (Нюландер, Тэйвз) – 09:21' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Кейн, Кубалик) – 15:33' (5x3)   1:2 Стил (Гудбрансон, Гецлаф) – 32:39' (5x5)   2:2 Ритчи (Стил, Фаулер) – 46:17' (5x4)   2:3 Кейн (Тэйвз, Кит) – 60:24' (3x3)
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