«Анахайм» проиграл «Чикаго» в 1000-м матче Гецлафа

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Адам Боквист, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн. За «Анахайм» забивали Сэм Стил и Ник Ритчи. Нападающий хозяев Райан Гецлаф провёл 1000-ю игру в НХЛ. В матче с «Чикаго» он отметился результативной передачей.

Запись можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Таким образом, «Анахайм» потерпел первое поражение за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь одержал первую победу за последние три встречи.

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Чикаго» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».