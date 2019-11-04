Овечкин поучаствовал в бурном праздновании чемпионства бейсбольной команды
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в эмоциональном праздновании чемпионства бейсбольной команды «Вашингтон Нэшионалс».
Игроки бейсбольной команды посетили матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» (4:2), и зашли в раздевалку хоккеистов, где бурно отпраздновали чемпионство.
Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Нэшионалс».
Команда «Вашингтон Нэшионалс» впервые в своей истории выиграла Главную бейсбольную лигу. В финальном матче команда обыграла «Хьюстон Астрос».
Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в финальную серию Национальной лиги в 1981 году, где клуб проиграл «Лос-Анджелес Доджерс».
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