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Кузнецов — о результативных передачах: это мой хлеб с маслом

Кузнецов — о результативных передачах: это мой хлеб с маслом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Калгари Флэймз» (4:2), где он отдал две результативные передачи на своего партнёра Якуба Врану. Ещё одну передачу у Кузнецова «забрали» статистики.

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«Это мой хлеб с маслом. Я увидел Врану на совершенно пустом пространстве. И когда ты видишь партнёра, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он всё сделает.

Решающий гол? Я просто сказал Вране, что на фиг эту оборону, давай, забивай третий гол», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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