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Бобровский: не очень нравится, что во Флориде аллигатора можно встретить везде

Бобровский: не очень нравится, что во Флориде аллигатора можно встретить везде
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о жизни в новом для себя штате.

«Да, вот то, что здесь можно встретить аллигатора в любом водоёме, мне, честно скажу, не очень нравится. Не самая весёлая перспектива. Могу только надеяться, что мне таких встреч удастся избежать. Я уже выкладывал в «инстаграме» видео, как большая игуана переходила через дорогу. Для местных это обычное явление, а для меня в первый раз было нечто. Что это вообще? Как такое возможно?

Популяризация хоккея во Флориде — это очень интересный проект. Только я считаю, что мы должны делать это всей командой. Начнём выигрывать — придут люди. По-другому никак. Все любят смотреть, как их любимая команда побеждает. Никто не хочет приходить с детьми, платить большие деньги за билеты и постоянно расстраиваться. То же самое было и в Коламбусе в мои первые годы: абсолютно пустые трибуны, и никого хоккей особо не интересовал. Мне же, думаю, нужно просто быть собой, оставаться позитивным и показывать себя на льду», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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