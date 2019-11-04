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Кузнецов — о победе бейсболистов: они трезвые, в их ситуации я ничего не помнил

Кузнецов — о победе бейсболистов: они трезвые, в их ситуации я ничего не помнил
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о бейсболистах «Вашингтон Нэшионалс». Игроки бейсбольной команды посетили матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» на своей площадке обыграли «Калгари Флэймз» (4:2), и зашли в раздевалку хоккеистов, где бурно отпраздновали чемпионство.

«Знаете, они выглядят довольно трезвыми. Когда мы оказались в их ситуации, я почти ничего не помнил.

Многие называют бейсбол скучным, но для меня это не так. Мне нравится наблюдать за ними», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Брайан Макнелли в своём «твиттере».

Напомним, в 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, игроки бурно праздновали чемпионство.

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