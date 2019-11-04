Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард Сабурен выписан из больницы, где оказался после страшного столкновения

Форвард Сабурен выписан из больницы, где оказался после страшного столкновения
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Скотт Сабурен выписан из больницы, информирует The Score. Как сообщил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион, хоккеист в результате отделался переломом носа, а также сломал зуб и получил несколько порезов.

Хоккеист оказался в больнице после страшного столкновения с форвардом «Бостон Брюинз» Дэвидом Бэкесом, потеряв сознание. Медицинская бригада сработала оперативно: игрока привели в сознание и аккуратно эвакуировали с площадки на носилках. Игроки обеих команд с тревогой смотрели за тем, как их коллегу увозят в госпиталь, но всех успокоил жест Сабурена, который показал большой палец. Что же касается Бэкеса, то он тоже не смог продолжить матч. По официальной версии, из-за травмы верхней части тела.

Два хоккеиста столкнулись головами. Сабурена увезли на носилках, матч прервали
Форвард «Оттавы» потерял сознание, а другой пострадавший — Дэвид Бэкес — ушёл в раздевалку.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019