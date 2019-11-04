Форвард Сабурен выписан из больницы, где оказался после страшного столкновения

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Скотт Сабурен выписан из больницы, информирует The Score. Как сообщил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион, хоккеист в результате отделался переломом носа, а также сломал зуб и получил несколько порезов.



Хоккеист оказался в больнице после страшного столкновения с форвардом «Бостон Брюинз» Дэвидом Бэкесом, потеряв сознание. Медицинская бригада сработала оперативно: игрока привели в сознание и аккуратно эвакуировали с площадки на носилках. Игроки обеих команд с тревогой смотрели за тем, как их коллегу увозят в госпиталь, но всех успокоил жест Сабурена, который показал большой палец. Что же касается Бэкеса, то он тоже не смог продолжить матч. По официальной версии, из-за травмы верхней части тела.

Два хоккеиста столкнулись головами. Сабурена увезли на носилках, матч прервали Форвард «Оттавы» потерял сознание, а другой пострадавший — Дэвид Бэкес — ушёл в раздевалку.