Каменский: в СКА нет никакого кризиса, Кудашов — трудоголик

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о работе Алексея Кудашова на посту главного тренера СКА.



«В последнее время „армейцев“ Санкт-Петербурга в прессе критикуют, но там идет естественный процесс перестройки и омоложения. Где-то СКА не позавидуешь — соперники увидели, что многолетнего лидера можно кусать и побеждать, настрой у всех особый, в психологическом плане армейцам тяжело. Но, несмотря на все, СКА лидирует в дивизионе и идет вторым в Западной конференции, так что никакого кризиса нет.



Получится ли у Кудашова переключиться с клубных проблем на сборную? Хотел бы именно этого пожелать Алексею. Знаю, что он — трудоголик, 24 часа в сутки думающий о хоккее. Объем работы у этого специалиста и его помощников сейчас огромный, надеюсь, что он справится», — цитирует Каменского Russia-Hockey.ru.

Связь со сборной России уже мешает СКА. Когда закончится «базовый» сериал? Истинный смысл увольнения Величкина из «Магнитки», опасная вера «Трактора» в Кравцова и крутые ходы «Куньлуня» — в итогах недели КХЛ.