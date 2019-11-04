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Каменский: в СКА нет никакого кризиса, Кудашов — трудоголик

Каменский: в СКА нет никакого кризиса, Кудашов — трудоголик
Хоккей / КХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о работе Алексея Кудашова на посту главного тренера СКА.

«В последнее время „армейцев“ Санкт-Петербурга в прессе критикуют, но там идет естественный процесс перестройки и омоложения. Где-то СКА не позавидуешь — соперники увидели, что многолетнего лидера можно кусать и побеждать, настрой у всех особый, в психологическом плане армейцам тяжело. Но, несмотря на все, СКА лидирует в дивизионе и идет вторым в Западной конференции, так что никакого кризиса нет.

Получится ли у Кудашова переключиться с клубных проблем на сборную? Хотел бы именно этого пожелать Алексею. Знаю, что он — трудоголик, 24 часа в сутки думающий о хоккее. Объем работы у этого специалиста и его помощников сейчас огромный, надеюсь, что он справится», — цитирует Каменского Russia-Hockey.ru.

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