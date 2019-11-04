Врана — о хет-трике: я просто стараюсь совершенствовать свой бросок
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал свой хет-трик во встрече с «Калгари Флэймз» (4:2).
«Я просто стараюсь работать и совершенствовать свой бросок. Фокусируюсь на правильных вещах. Но мы сегодня здорово играли как команда», — приводит слова Враны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Кузнецов. Ещё одну шайбу забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин провёл на площадке 19 минут и 15 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 19 минут и 19 секунд игрового времени, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.
Кузнецов нарисовал хет-трик для Враны. «Вашингтон» никуда без русских!
Овечкин промолчал, но лидер НХЛ снова победил с Самсоновым в воротах.
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