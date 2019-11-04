Ривз — о вражде с Э. Кейном: он обещал меня побить ещё в юниорах

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал свои частые конфликты с форвардом Эвандером Кейном, выступающим за «Сан-Хосе Шаркс».



«Наша вражда продолжается уже больше 9 лет. Мы не любили друг друга ещё в юниорском хоккее, в начале моей карьеры. Он постоянно бегал за мной, и я его вызвал на драку. Он всё время обещал меня побить, но никогда не дрался. Он только и делал, что болтал – больше ничего.



Мне такая ситуация на самом деле действительно нравится. Мне импонирует подобная вражда в спорте, она только добавляет интереса. В хоккее этого мало, в других видах такое бывает чаще. Хотелось бы, чтобы это изменилось», – приводит слова Ривза The Score.



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