Сергачёв — о матчах в Стокгольме: многие болельщики прилетят из России

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о матчах с «Баффало Сэйбрз», которые пройдут в Стокгольме.
«Чем хорош этот выезд? Все наши парни рады приехать в Стокгольм, что мы можем показать НХЛ всей Европе. У нас есть шанс показать себя. У всех хорошее настроение, и мы здорово друг с другом общаемся. Нет никакого расстройства из-за каких-то возможных моментов.
Это отличная возможность для фанатов в Европе, которые не могут себе позволить перелет в Америку или Канаду, воочию посмотреть на НХЛ, встретиться со своими кумирами, посмотреть, как они играют в хоккей, привезти своих детей. Я считаю, что многие люди в Европе болеют за клубы НХЛ, за отдельных игроков. Я знаю, многие болельщики прилетят из России, чтобы посмотреть на Никиту Кучерова и Андрея Василевского. Вся Швеция соберется на Виктора Хедмана. Словакия поедет на Эрика Чернака. Это хорошая возможность показать людям, что такое НХЛ», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.
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