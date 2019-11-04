Перов: «Ак Барс» огорчён последним поражением, но это не катастрофа

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с «Северсталью» рассказал, как должна действовать команда, чтобы добиться победы.
«Конечно, мы огорчены последним поражением. Но это часть хоккея, не катастрофа, и лучший способ справиться с этим – это следующий матч. Нам нужно сделать правильные выводы, сыграть лучше, чем соперник, и победить.
«Северсталь», обладая не самым сильным составом, показывает интересный хоккей, много времени проводит в атаке, хорошо играет в переходных фазах от обороны к атаке и наоборот, грамотно проводит смены, поддерживая высокий темп игры. И если посмотреть матчи этой команды, то с любым соперником у неё получаются напряжённые матчи, и нашей команде тоже будет непросто.
Нам нужно придерживаться своего стиля игры – это контроль шайбы, давление на соперника, доминирование на льду, меньше потерь шайбы, безусловно, игра в неравных составах. Эти компоненты имеют большое значение, всё это в совокупности должно принести положительный результат. Мы будем стремиться к победе», — цитирует Перова официальный сайт «Ак Барса».
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