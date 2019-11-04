«Всё, что не имеет смысла, в России в порядке вещей». Стэплтон критикует КХЛ

Известный нападающий Тим Стэплтон поделился воспоминаниями об игре в Континентальной хоккейной лиге.



«В России ты говоришь себе «Что за фигня?» каждые два дня. Всё, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей. Когда я играл в «Нефтехимике», у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят: не заплатим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Игоря (Владимира. — Прим. «Чемпионата») Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включёнными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски. Крикунов вёл тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперёд, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа.



В Магнитогорске я играл с Данисом Зариповым, и у него семь машин. И он рассказывал мне о них. У него ещё постоянный водитель был. Я спрашивал, зачем тебе такие крутые машины, как ты можешь понять, хорошая она или нет, если сам не водишь? Я встречал многих богатых русских игроков. Всегда «Луи Виттон», «Дольче Габана».



Мы были на дне рождении у трёхлетнего сына одного хоккеиста. Он потратил 40 тысяч долларов на праздник. Там чего только не было — торты из мороженного, чуть ли не «Цирк дю Солей». Я такой: «Что он подарит сыну, когда ему исполнится 16? Личный самолёт?». И ещё в Новый год все останавливаются, когда Владимир Путин выступает с обращением. Его там очень любят.



Из Нижнекамска я отправился в Магнитогорск — от Крикунова к другому психопату — Майку Кинэну. Он говорил мне, что «Металлург» может взять второй Кубок Гагарина за два года, хотя там поменялась половина состава.



Русский газ? Я его раз 25 пробовал. Классная штука. В Магнитогорске его часто использовали», — цитирует Стэплтона телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Splittin Chiclets.

И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова Как же бедные легионеры всё это терпят?