Коробкин: «Металлург» добавляет с каждым матчем, поменялись тренер и тактика

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин поделился мнением об изменениях в тактике команды.



«Прогресс в большинстве? На тренировках уделяем этому внимание. И, как видите, это даёт результаты. Будем продолжать в том же духе и только наращивать обороты.



Состояние команды? Положение в таблице даёт о себе знать. Поменялся тренер — поменялась тактика. Добавляем с каждым матчем. Сейчас будет пауза, пару дней отдохнём и будем наращивать физические кондиции, и готовиться к следующим играм. Будем работать над теми компонентами, над которыми не удавалось поработать из-за плотного календаря. Игры ведь были практически через день и не всё удавалось потренировать. Сейчас у нас три дня выходных и потом в бой», — цитирует Коробкина Magcity74.

Канарейкин: видно, что «Металлург» задвигался и вышел из кризиса