Коробкин: «Металлург» добавляет с каждым матчем, поменялись тренер и тактика

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин поделился мнением об изменениях в тактике команды.
«Прогресс в большинстве? На тренировках уделяем этому внимание. И, как видите, это даёт результаты. Будем продолжать в том же духе и только наращивать обороты.
Состояние команды? Положение в таблице даёт о себе знать. Поменялся тренер — поменялась тактика. Добавляем с каждым матчем. Сейчас будет пауза, пару дней отдохнём и будем наращивать физические кондиции, и готовиться к следующим играм. Будем работать над теми компонентами, над которыми не удавалось поработать из-за плотного календаря. Игры ведь были практически через день и не всё удавалось потренировать. Сейчас у нас три дня выходных и потом в бой», — цитирует Коробкина Magcity74.
- 4 ноября 2019
-
14:49
-
14:19
-
14:00
-
13:51
-
13:19
-
12:45
-
12:38
-
12:12
-
11:54
-
11:40
-
11:06
-
10:42
-
10:15
-
10:08
-
09:45
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:50
-
08:43
-
08:34
-
08:20
-
08:09
-
07:45
-
07:26
-
07:06
-
05:50
-
05:36
-
04:50
-
03:57
-
03:15
-
00:35
-
00:11
- 3 ноября 2019
-
23:55
-
23:31