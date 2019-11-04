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Коробкин: «Металлург» добавляет с каждым матчем, поменялись тренер и тактика

Коробкин: «Металлург» добавляет с каждым матчем, поменялись тренер и тактика
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин поделился мнением об изменениях в тактике команды.

«Прогресс в большинстве? На тренировках уделяем этому внимание. И, как видите, это даёт результаты. Будем продолжать в том же духе и только наращивать обороты.

Состояние команды? Положение в таблице даёт о себе знать. Поменялся тренер — поменялась тактика. Добавляем с каждым матчем. Сейчас будет пауза, пару дней отдохнём и будем наращивать физические кондиции, и готовиться к следующим играм. Будем работать над теми компонентами, над которыми не удавалось поработать из-за плотного календаря. Игры ведь были практически через день и не всё удавалось потренировать. Сейчас у нас три дня выходных и потом в бой», — цитирует Коробкина Magcity74.

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