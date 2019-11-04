Икинс — о 1000-м матче Гецлафа: провести столько игр в одном свитере трудно

Главный тренер клуба «Анахайм Дакс» Даллас Икинс после матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 ОТ) прокомментировал достижение нападающего Райана Гецлафа, для которого встреча стала 1000-й в составе «уток».



«Для всех нас — большая привилегия смотреть за тем, как молодой человек здесь вырос в мужчину. Провести 1000 матчей в одном свитере очень трудно. И мы все очень гордимся достижением Гецлафа», — приводит слова Икинса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Анахайм» потерпел первое поражение за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь одержал первую победу за последние три встречи. В составе победителей отличились Адам Боквист, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн. За «Анахайм» забивали Сэм Стил и Ник Ритчи.

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