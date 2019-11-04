«Нефтехимик» — ЦСКА: Юханссон займёт место в воротах гостей

«Нефтехимик» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск. Обе команды проводят заключительный матч перед паузой на Евротур.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;

Атюшов, Хисамутдинов, Казионов — Шарифьянов — Черников.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Калинин — Светлаков — Телегин;

Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Мамин.