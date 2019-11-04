Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» — ЦСКА: Юханссон займёт место в воротах гостей

«Нефтехимик» — ЦСКА: Юханссон займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск. Обе команды проводят заключительный матч перед паузой на Евротур.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Атюшов, Хисамутдинов, Казионов — Шарифьянов — Черников.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Калинин — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Мамин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019