«Нефтехимик» — ЦСКА: Юханссон займёт место в воротах гостей
«Нефтехимик» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск. Обе команды проводят заключительный матч перед паузой на Евротур.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Атюшов, Хисамутдинов, Казионов — Шарифьянов — Черников.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Калинин — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Мамин.
- 4 ноября 2019
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