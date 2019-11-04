«Северсталь» — «Ак Барс»: объявлены составы команд

«Северсталь» и Ак Барс объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск. После сегодняшнего игрового дня регулярный чемпионат КХЛ будет прерван в связи с Евротуром.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Провольнев — Сизов, Монахов — Якимов — Лишка;

Кудако — Хлыстов, Алексеев — Кодола — Морозов;

Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Макеев, Неволин, Грачёв — Бодров — Захарчук.



«Ак Барс»:



Билялов (Гарипов);

Лямкин — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Галиев — Э. Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;

Фазылзянов, Кара, А. Галимов — Глухов — Фисенко.