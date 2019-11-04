«Северсталь» — «Ак Барс»: объявлены составы команд
«Северсталь» и Ак Барс объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск. После сегодняшнего игрового дня регулярный чемпионат КХЛ будет прерван в связи с Евротуром.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Сизов, Монахов — Якимов — Лишка;
Кудако — Хлыстов, Алексеев — Кодола — Морозов;
Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Макеев, Неволин, Грачёв — Бодров — Захарчук.
«Ак Барс»:
Билялов (Гарипов);
Лямкин — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Галиев — Э. Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли;
Фазылзянов, Кара, А. Галимов — Глухов — Фисенко.
- 4 ноября 2019
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