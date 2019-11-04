Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников: не жалею, что уехал из НХЛ. Мне там уже нечего было ловить

Сошников: не жалею, что уехал из НХЛ. Мне там уже нечего было ловить
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников признался, что нисколько не жалеет о возвращении в Россию.

«Я сразу сказал, что не жалею об отъезде из НХЛ. Не жалел бы и даже при отсутствии результата. Мне там уже нечего было ловить. Прилипло клеймо травм и всего остального. Пора было возвращаться в Россию. Может, даже годом ранее. Но решил попробовать ещё раз, были свои причины.

Слежу за «Торонто», периодически даже пересматриваю в повторе их матчи целиком. За «Сент-Луисом» тоже послеживаю, смотрю хайлайты. Мне всё это интересно. Тарасенко получил тяжёлую травму, я пожелал ему скорейшего выздоровления. Жалко, что так получилось. Знаю Вову, у него хорошая семья, которая ему сильно поможет в моральном плане. Думаю, он быстро восстановится и всё будет хорошо. Главное, чтобы не было рецидивов», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ
Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019