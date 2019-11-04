«Спартак» заключил контракт с защитником Виклундом

Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Тобиаса Виклунда. Контракт с 33-летним защитником заключён до конца сезона.



Виклунд выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2013/14. Он играл за «Автомобилист», «Ладу», «Югру» и «Куньлунь Ред Стар». В минувшем сезоне провёл 30 матчей в составе китайского клуба и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-7». В КХЛ защитник принял участие в 290 матчах, в которых набрал 95 (33+62) очков.

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 26 матчах подопечные Олега Знарка набрали 30 очков. Ближайший матч в регулярном чемпионате московский клуб проведёт с ЦСКА. Встреча состоится 12 ноября.